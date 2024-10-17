TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, Filistin davasının yanında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile Meclis'te bir araya geldi. Ziyaretin sadece Türk halkı için değil bütün dünya kamuoyu için önemli mesaj olacağını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin davasının yanında olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Cenevre'de Genel Kurul dolayısıyla düzenlenen toplantılarda, İslam dünyası dışında Latin Amerika'dan, Afrika'dan çok sayıda ülkenin Filistin'e yürekten destek verdiğini anlattı. Kurtulmuş, "Şu anda dünya kamuoyunda Filistin'in lehine bir durum gelişiyor. Siyonist rejim bunu ortadan kaldırmak için saldırganlığını daha fazla artıracak. Netanyahu ve çetesi, ABD ve bazı Batı ülkelerinden aldıkları sınırsız destekle Ortadoğu'da büyük ateş çukuru açtı. Ümit ediyorum ki bu ateş çukuruna Netanyahu ve çetesi düşecek" açıklamasını yaptı. Kurtulmuş, "Filistinli gruplar arasında birlik görüşmelerinde olumlu yaklaşımların artmakta olması bizim için de fevkalade mutluluk verici. Siyonist rejim, öldürmekte, Filistinliler arasında fark gözetmiyor. Hangi gruptan olduğuna bakmadan bütün Filistinlileri kendisinin düşmanı olarak görüyor. Zulümleri arttıkça korkuları artıyor. Nihayetinde bu mücadeleyi kazanacak olan Filistin, hiç şüphemiz yok" dedi.Fettuh ise Filistin halkının geçirdiği bu zor günlerde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur duruşundan dolayı teşekkür ederek, İsrail'in saldırılarında Türk halkının, siyasilerinin, kurum ve kuruluşlarının Filistinlilerin yanında durduğunu, bu süreçte maddi ve manevi olarak çok büyük destek gördüklerini ifade etti.