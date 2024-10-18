Ankara-Berlin hattında sıkı diyalog

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMAN ŞANSÖLYE SCHOLZ İLE YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEK. GÜNDEM YOĞUN:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yarın İstanbul'da görüşecek. Son dönemde Ankara- Berlin hattında yoğun şekilde lider diplomasisi yürütülürken, Erdoğan ile Scholz İstanbul ziyaretiyle 4 ayda 3 kez yüz yüze görüşmüş olacak. Almanya iç siyasetinde Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği güvenlik tehditleri ve düzensiz göç konusu önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Scholz'un iki konuda da kilit role sahip olan Türkiye'yi ziyaretinde bu hususları gündeme getirmesi bekleniyor. Ankara ise İsrail'in saldırganlığı, uluslararası hukuk ihlalleri ve bölgesel savaş riski konusunda tutumunu aktaracak. Öte yandan NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak. Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor.İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor. Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya, Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayii ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.Görüşmede, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Ankara'nın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye'nin ihracatında 21.5 milyar dolarla ilk sırada; ithalatında ise 27.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.İsrail saldırganlığı ve bölgesel gelişmelerTürkiye'nin Eurofighter alım talebiRusya-Ukrayna savaşıDüzensiz göçle mücadeleYunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımları ve Doğu AkdenizErdoğan- Scholz görüşmesinde Ortadoğu'daki bölgesel savaş ihtimali öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yılı geride bırakırken; Ankara, Berlin'in İsrail'e kayıtsız şartsız desteğinden duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Erdoğan, Almanya'nın İsrail tutumunu eleştirerek, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki çalışmaları devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağı alım talebine Almanya karşı tutum takınsa da teknik görüşmeler sürüyor. Güvenlik kaynakları bu görüşmelerde herhangi bir şartın gündeme gelmediğini, çalışmaların süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise; teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir" diye konuştu. Önceki akşam Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili olarak kaynaklar, Suriye sahasının hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçildiğine değinerek, "2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 km güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekât bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.