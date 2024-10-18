Başkan Erdoğan Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Metal Sanayicileri Sendikası 51. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaşarak eğitime destek veren sendikamızı kutluyorum. İnsana yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır.

Türkiye ekonomisinin son 22 yılda her alanda gerçekleştirdiği atılımlarda sizlerin katkısı yadsınamaz. Koronavirirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirinde sorunlara yol açtı. Bazı bölgelerde büyüme oldukça zayıf bir performans gösterdi. Bölgesinin istikrar adası olan Türkiye etrafındaki ateş çemberine rağmen, adından daha fazla söz ettiriyor.