Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Dizginleniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Metal Sanayicileri Sendikası 51. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası brüt rezervlerinin 156 milyar dolara çıktığını belirten Başkan Erdoğan, "Ekmeğimize, alın terimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlemeye başladı. 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip güzel neticeleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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