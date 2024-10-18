CHP'li Tanju Özcan'ın "çöp provokasyonuna" Başkan Altay'dan tokat gibi cevap: Konya size 5 numara büyük gelir

BAŞKAN ALTAY'DAN SERT TEPKİ!

Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.

Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir" diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.

PROJELERİ BİR BİR SIRALADI

Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse;

️Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri

️Atık Su Arıtma Tesisleri

️Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)

️Gürültü Bariyerleri

Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi

Sıfır Karbon Binalar

630 km Bisiklet Yolu

Bisiklet Tramvayı gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.

️İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri

Sıfır Atık Uygulamaları

GES Projeleri

HES Projeleri

Tıbbi Atık Bertaraf Projesi

İklim Dostu Yeşil Binalar

Solar Kompost Tesisi

Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri projelerimize hiç girmiyorum."