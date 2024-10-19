Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı

GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİDİR

Bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmelidir." diye konuştu.

ARAKÇİ: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı.

Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı. Arakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun İsrail Başbakanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesini de şiddetle kınadığını ifade etti.

Bölgedeki durumu değerlendiren Arakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." dedi.