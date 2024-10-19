Video Haber Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor"
Bakan Fidan

Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor"

19.10.2024 | 12:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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