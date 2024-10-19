Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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