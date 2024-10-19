Dolmabahçe’de bölgesel barış zirvesi

Dünyanın barışı ve huzurunun korunması için bölgesel ve küresel diplomaside son yıllarda adından söz ettiren Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Daha önce Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk görüşmeleriyle de dünyanın gözünü çevirdiği Dolmabahçe'de Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanları Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katıldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Erdoğan kabulde, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu kaydederek Türkiye'nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini belirtti. Küresel konuların da ele alındığı kabulle ilgili Erdoğan, "BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosu İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacak, Türkiye bunu dillendirmeye devam edecek" dedi.