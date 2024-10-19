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Giriş Tarihi: 19.10.2024 11:12

Onlarca bebeğin ölümüne neden olmuşlar! Bebek katili hastaneler bir bir kapatılıyor

bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürüyor. Çeteye ilişkin iddianamede adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Bugün de Tekirdağ'da bulunan Özel Reyap Hastenesi'nin ruhsatı iptal edildi.

İHA
Onlarca bebeğin ölümüne neden olmuşlar! Bebek katili hastaneler bir bir kapatılıyor

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

BAĞCILAR ŞAFAK HASTANESİ KAPATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

UZUN SÜREDİR FAALİYET YAPMIYORLAR
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.



"HASTANEMİZ KAPANMIŞTIR"
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin internet sitesinin açılış sayfasında "Hastanemiz kapanmıştır" ibaresi yer almaya başladı.

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Onlarca bebeğin ölümüne neden olmuşlar! Bebek katili hastaneler bir bir kapatılıyor
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