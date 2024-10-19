"Yenidoğan Çetesi" mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek "Bize bir şey yapamazsınız" dedi

"BEBEĞİMİN AYAĞINI YAKMIŞLAR"

Daha sonra çocuğunun ayağını propla yaktıklarını söyleyen A.Y., "Haber vermediler bize. Ben kendim çocuğun ayağını gördüm. Çocuğu hemşireye bırakıp doktora koştum. Doktor bana bebeğin cildinin hassas olduğunu söyledi. Sonra ben yanık olduğunu söyledim. Siz bunu nasıl bilmezsiniz diye sordum. O sivilce abartma bana dedi. Sonra başhekime çıktığımda gülerek, 'Bize bir şey yapamazsınız. Uğraşmayın.' dedi. Sonra başhemşireye gittim o da, "Boşuna uğraşmayın. Para kopartamazsınız" dedi. Ben de direk polise gittim. Şikayet oluşturdum. Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. Avukata verdim. Şu an hala dava görünüyor." İfadelerini kullandı.