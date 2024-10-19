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"Yenidoğan Çetesi" mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek "Bize bir şey yapamazsınız" dedi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin mağdur ettiği A.Y., bebeğini 20 günlükken ambulansla İstanbul Şafak Hastanesi'ne götürdüklerini ve 3 gün sonra iyileşmesine rağmen "Biraz daha zamanı var" denilerek zorla tutulduğunu ifade etti. Bebeğin ayağının propla yakıldığını söyleyen mağdur anne, doktorla tartıştığını belirterek, "Sonra başhekime çıktım. Başhekim bana gülerek, 'Bize bir şey yapamazsınız. Uğraşmayın.' dedi." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:18
Yenidoğan Çetesi mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek Bize bir şey yapamazsınız dedi

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çete çökertildi. Bebek ölümlerinin çoğunun İstanbul Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nde gerçekleştiği tespit edilirken, hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Fırat Sarı'nın şebekeyi yönlendirdiği ve çete lideri olduğu öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek Bize bir şey yapamazsınız dedi

Davada 22'si tutuklu olmak üzere 47 şüpheli yargılanırken, çetenin mağdur ettiği anne A.Y'nin anlattıkları kan dondurdu.

Yenidoğan Çetesi mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek Bize bir şey yapamazsınız dedi

"İYİLEŞMESİNE RAĞMEN…"

A.Y., bebeğini 20 günlükken ambulansla İstanbul Şafak Hastanesi'ne götürdüklerini ve 3 gün sonra iyileşmesine rağmen "Biraz daha zamanı var" denilerek zorla tutulduğunu ifade etti.

Yenidoğan Çetesi mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek Bize bir şey yapamazsınız dedi

Mağdur anne, "Biz hiçbir iletişime geçemedik. Sadece görüş saatlerinde görebiliyorduk. Üç gün sonra bebek iyileşti. Ben 'Bebek iyi görünüyor. Emiyor. Ne zaman çıkarırsınız?' dediğimde 'Biraz daha zamanı var" dediler. Tam olarak neyden tutulduğunu söylemediler. Ben iyi dediğimde kimse inanmadı. Hastanenin çıkarmasını bekledim. Ben iyi dedikçe onlar hasta bebek dediler." dedi.

Yenidoğan Çetesi mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek Bize bir şey yapamazsınız dedi

"BEBEĞİMİN AYAĞINI YAKMIŞLAR"

Daha sonra çocuğunun ayağını propla yaktıklarını söyleyen A.Y., "Haber vermediler bize. Ben kendim çocuğun ayağını gördüm. Çocuğu hemşireye bırakıp doktora koştum. Doktor bana bebeğin cildinin hassas olduğunu söyledi. Sonra ben yanık olduğunu söyledim. Siz bunu nasıl bilmezsiniz diye sordum. O sivilce abartma bana dedi. Sonra başhekime çıktığımda gülerek, 'Bize bir şey yapamazsınız. Uğraşmayın.' dedi. Sonra başhemşireye gittim o da, "Boşuna uğraşmayın. Para kopartamazsınız" dedi. Ben de direk polise gittim. Şikayet oluşturdum. Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. Avukata verdim. Şu an hala dava görünüyor." İfadelerini kullandı.

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