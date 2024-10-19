"Yenidoğan Çetesi" mağduru annenin sözleri şoke etti: Başhekim gülerek "Bize bir şey yapamazsınız" dedi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin mağdur ettiği A.Y., bebeğini 20 günlükken ambulansla İstanbul Şafak Hastanesi'ne götürdüklerini ve 3 gün sonra iyileşmesine rağmen "Biraz daha zamanı var" denilerek zorla tutulduğunu ifade etti. Bebeğin ayağının propla yakıldığını söyleyen mağdur anne, doktorla tartıştığını belirterek, "Sonra başhekime çıktım. Başhekim bana gülerek, 'Bize bir şey yapamazsınız. Uğraşmayın.' dedi." ifadelerini kullandı.