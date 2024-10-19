Üniversite öğrencisinin yardım çığlığının ardından harekete geçildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kızımız devlet korumasında

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

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F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin," diyerek çağrıda bulundu.