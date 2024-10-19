Üniversite öğrencisinin yardım çığlığının ardından harekete geçildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kızımız devlet korumasında

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın sosyal medyadan yaptığı açıklama gündem oldu. Bayıltılıp kaçırıldığını ardından da tecavüze uğradığını anlatan üniversiteli genç kızın yardım çığlığının ardından hemen harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamda, "F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır." ifadlerini kullandı.