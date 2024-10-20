6 aylık bebeği kuvözde ilaçla sersemlettiler

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Gizem Büyükköleş'in savcılıkta alınan ifadesinde kan donduran bilgiler yer aldı:Yenidoğan yoğun bakımımızda doktor Fırat Sarı çalışıyordu. Şehmuz Çelik de görevliydi. Öncesinde Doğukan Taşkı vardı. Doğukan kendini doktor olarak tanıtıp ailelerle görüşüyordu. Bebeğin öldüğü gece yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tuğçe Toptemel'di. Ben de 4 bebekten sorumlu hemşireydim. Bebeği ben devraldığımda gayet sağlıklı ve normaldi. Nabzı normaldi, hiçbir sıkıntısı yoktu. Gözlerini açıyordu ve gayet sağlıklı görünüyordu. Taninat ve esmeron isimli ilaçlar serum olarak veriliyordu. Bu ilaçlar bebeği sersemletti. Bebeğin kolları da ben devraldığımda çarşafla kısıtlanmıştı. Hastayı teslim aldığımız anda Tuğçe, Doğukan'a hitaben "Bu çocuk altı aylık, neden kuvöze alıyoruz, bu bebek uygun değil" dediğinde Doğukan, "Bunun günlüğüne 20 bin TL alacağız, siz hemşiresiniz işinize bakın" demişti. Aslında yenidoğan yoğun bakım ünitesi 0 ila 28 gün arası bebeklerin kabul edildiği bir ünitedir, altı aylık bir bebeğin kuvöze konulması tıbben yanlış. 6 aylık bebeğe kuvözde tutuluması için ilaç verildi. Bebek sabah kustu. Bebeğin ölüm saatini de geç girmişler.