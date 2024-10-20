Adalet Bakanı Tunç’tan Yenidoğan Çetesi açıklaması: Devlet bebek ölümüne müsaade etmez, soruşturma derinleştirildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapıyor...

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İşte Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarında öne çıkanlar;

2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

1 YILLIK ARAŞTIRMA NETİCESİNDE 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame sunuldu.

"DEVLET BEBEK ÖLÜMÜNE MÜSAADE ETMEZ"

Savcıyla ilgili olarak bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de bir soruşturma açıldı. İddianamedeki iddialar, kişiler, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak.

Süreçte teknik takipler yapılıyor, deliller toplanıyor. Devlet bebek ölümüne müsaade etmez, soruşturma derinleştirildi. Soruşturma gizli ama bebeklerle ilgili bir risk ortaya çıktığında da ilgili sağlık müdürlüğüne bilgi verilerek titiz davranıldı.

Cumhurbaşkanımız sürecin titiz bir şekilde takipçisi. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET SORUŞTURMASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler kabul edilemez, çirkin ve hakaret içeren sözler. Ana muhalefet genel başkanlığı yapmış kişiye yakışan sözler değil. Siyasetin temiz bir dille yapılması lazım. Partisinden dolayı gündemde kalmak için Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorsunuz ama bunlar suçtur. Kimsenin kanunlar karşısında bir ayrıcalığı yok. Bununla ilgili avukatlar gerekli başvuruyu yaptı.