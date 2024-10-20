Adalet Bakanı Tunç: "Devlet bebek ölümüne müsaade etmez! Soruşturma derinleştirildi" | Video

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı... 2023 yılında bir vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayetin ardından gerekli araştırmaların başlatıldığını ve 1 yılın sonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç "Devlet bebek ölümüne müsaade etmez. Soruşturma derinleştirildi. Süreçte teknik takipler yapılıyor, deliller toplanıyor" ifadelerini kullandı.