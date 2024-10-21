Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibih ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Hakan Fidan, FETÖ elebaşı vatan haini Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili "Ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor" dedi. Bakan Hakan Fidan açıklamalarına şöyle devam etti:

"BU ÖLÜM BİZİ REHAVETE İTMEYECEKTİR"

Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi, bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış; bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine milletlerine değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır.

Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerine ve milletlerinin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil, bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler.