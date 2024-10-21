Bakan Fidan: "Karanlık örgütün lideri ölmüştür, FETÖ ile mücadelemiz sürecek" | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibih ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi, bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir" ifadelerini kullandı.