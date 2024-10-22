Aden bebek yeni yuvasında büyüyecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan aileler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Çalış ailesi de Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Topraktepe Köyü'nde TOKİ tarafından tamamlanan köy evlerine taşındı. Anne Betül Çalış, bir ay önce dünyaya gelen kızı Aden'i depreme dayanaklı evde büyüteceği için çok mutlu olduğunu söyledi. 5 çocuk annesi Betül Çalış (36), "Yeni yuvamıza yeni bebeğimle birlikte taşındık. İki mutluluğu bir arada yaşadık. Depremden sonra çocuklarım ranzalarında yatmaya korkuyordu. Yavrularım artık güven içinde yataklarında yatıyor" diye konuştu.Gazi-Betül Çalış çifti ile çocukları Döndü Naz (14), Ecrin Hazal (11), Esila Bahar (8) ve Zeynep Asel (5), asrın felaketine Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan müstakil evlerinde yakalandı. Depremde evleri ağır hasar alan aile, bir süre konteyner kentte yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Kırsal Köy Konutları, TOKİ tarafından kısa sürede tamamlandı. Çalış ailesi, çekilen kurada ev kazananlar arasında isimlerini görünce büyük mutluluk yaşadı.Yeni yuvalarının anahtarını teslim alan aile, yaklaşık bir ay önce evlerine taşındı. Dört kızı olan Betül Çalış'ın, bir ay önce Aden adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi. Anne Betül Çalış, bir aylık kızı Aden'i sıcak güvenli yuvalarında büyütecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Eşinin sanayide çalıştığını anlatan Betül Çalış, "Depremde çok zor günler geçirdik. Evimiz ağır hasar aldığı için daha sonra yıkıldı. Kura çekilişinde bize çıkacağını tahmin etmiyorduk, ama ismimiz okunduğunda tarif edilemez bir duygu yaşadık" diye konuştu.Bir ay önce dünyaya gelen Aden'in şansları olduğunu dile getiren anne Betül Çalış, diğer kızlarının da yeni evi çok sevdiğini anlattı. Kendisinin de küçükken içinde yattığı beşikte şimdi Aden'i sallayan Betül Çalış, eşini işe gönderdikten sonra yeni evinin temizliğine koyulduğunu belirterek, "İnsan temizlik yaparken yorulur ama ben seve seve yapıyorum. Yeni yuvamız mutlu ailemizi daha da mutlu etti. Çocuklarım artık deprem korkusu yaşamadan derslerini yapıyorlar. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Bahçesini bile unutmamışlar. Hayatımız boyunca böyle bir ev yapamazdık. Devletimiz evimizde her şeyi düşünmüş. Allah razı olsun. Evimin bahçesine de en yakın zamanda sebze-meyve fideleri dikeceğim. Böyle bir eve kavuşacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.