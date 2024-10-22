Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Darbe yapmak istediler, demokrasiye sahip çıktık. Hiçbir operasyona teslim olmadık. Kaderin üzerinde bir kader vardır dedik. Darbecilerin, hainlerin tekmilini birden bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kardeşlerim bu zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek bile milletimize bedel ödettirmedik.



Teröristler tarafından daha ömrünün baharında şehit edilen kardeşlerimiz oldu. Henüz 17 yaşında şehadet şerbeti içen evlatlarımız oldu. Her ölüm gibi bu kardeşlerimizin ölümü de zamansızdı. Rabbim hepsine rahmet eylesin diyorum.