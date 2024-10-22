Başkan Erdoğan: "Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Açılan bu tarihi pencerenin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz." ifadelerini kullandı. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü hakkında konuşan Erdoğan, "Baş hainin sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur." dedi.