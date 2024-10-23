Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var
Giriş Tarihi: 23.10.2024 18:12 Son Güncelleme: 23.10.2024 18:46

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ'taki alçak terör saldırısına ilişkin "4 şehidimiz 14 yaralımız var, saldırıyı lanetliyorum" dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

"4 ŞEHİT 14 YARALIMIZ VAR"

Putin ile görüşmesinde konuşan Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ saldırısını lanetlediğini belirtti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

"SAVUNMA SANAYİSİ BAŞARILARI HEDEF ALINDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA