Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.
"4 ŞEHİT 14 YARALIMIZ VAR"
Putin ile görüşmesinde konuşan Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ saldırısını lanetlediğini belirtti.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
"SAVUNMA SANAYİSİ BAŞARILARI HEDEF ALINDI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.
Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."