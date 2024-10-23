SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var

"SAVUNMA SANAYİSİ BAŞARILARI HEDEF ALINDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."