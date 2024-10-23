SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'taki saldırıya lanetleme: 4 şehidimiz var
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara TUSAŞ'taki alçak terör saldırısına ilişkin "4 şehidimiz 14 yaralımız var, saldırıyı lanetliyorum" dedi.
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