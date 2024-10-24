Başkan Erdoğan, Tataristan’ın başkenti Kazan’da: BRICS Zirvesi’nde İsrail’e ambargo çağrısı

Batı'nın küresel ekonomik sistemine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS dün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncı kez liderler düzeyinde toplandı. Türkiye dahil birçok ülkenin üyelik başvurusunun ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda törenle karşılandı.Başkan Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yla görüşmesinde de ikili ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Maduro'nun ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelen Erdoğan, enerji ve savunma sanayii alanlarında iki ülkenin önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, siyasi ilişkilerde yakalanan ivmenin ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanması için çabaların artarak devam edeceğini ifade etti.Başkan Erdoğan, görüşmelerinde Ortadoğu'daki son gelişmeler ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının bölgede çok büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti. İsrail'in acilen uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun hareket etmeye zorlanması gerektiğini kaydeden Erdoğan, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu konulmasının etkili bir karar olacağını belirtti. BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını belirten Erdoğan, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söyledi. Öte yandan Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise zirveye telekonferansla katıldı. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çeken Lula, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. Lula, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Gazze açık hava mezarlığına dönüşmüştür" dedi.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'la görüşmesinde şunları kaydetti: "Jeopolitik özelliklerimiz hem Batı hem Doğu'yu birleştiriyor. Rusya - Türkiye ilişkileri iyi komşuluk ilişkisi taşıyor. Sürekli diyaloğumuz devam ediyor. Uluslararası gündemimiz bizi gün gün daha çok birleştiriyor. Ülkenize yaptığımız yatırımlar çok önemli. Akkuyu Nükleer Santrali bunun için önemli bir proje. Milyondan fazla turistimiz Türkiye'yi ziyaret ediyor, sayı her sene artıyor. Ağustosta 4.5 milyon turistimiz Türkiye'yi ziyaret etti. Dostane ve komşuluk ilişkilerinde de öndeyiz. BRICS'e dönünce sizin katılımınız çok önemli ve Türkiye'nin güncel konuların çözülmesinde büyük rol oynadığını gösteriyor."