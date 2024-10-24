Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili açıklama: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz!
Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:06 Son Güncelleme: 24.10.2024 11:29

SON DAKİKA! Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili açıklama: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, saldırının bir tesadüf olmadığını belirterek terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi bildiklerini kaydetti. Bakan Güler, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz." dedi.

SON DAKİKA! Bakan Güler ve Bakan Kacır’dan TUSAŞ’a terör saldırısıyla ilgili açıklama: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ açıklaması: "Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" | Video

Bakan Güler, "Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu kaydetti.

BAKAN KACIR: HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin." dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili açıklama: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz!
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