Bakan Güler ve Bakan Kacır'dan TUSAŞ açıklaması: "Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler, saldırının bir tesadüf olmadığını belirterek terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi bildiklerini kaydetti. Bakan Güler, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz." dedi.
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