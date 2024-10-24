SON DAKİKA! TUSAŞ’a saldırıda detaylar ortaya çıktı: Teröristlerin dijital keşif yaptıkları belirlendi

ERKEK TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.

KADIN TERÖRİSTİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.