Giriş Tarihi: 24.10.2024 12:06Son Güncelleme: 24.10.2024 12:09
SON DAKİKA! TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumları nasıl? Bakanlık açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi, 14 yaralının tedavisi devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının tedavisi devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
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SON DAKİKA! TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumları nasıl? Bakanlık açıkladı