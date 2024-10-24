Turhan Çömez’in bir yalanı daha elinde patladı! Jandarmayı hedef aldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK JANDARMANIN KONTROLÜNDE DEĞİL

Çömez'in açıklamaları ile alçak saldırının gerçekleştiği nokta birlikte değerlendirildiğinde, İYİ Partili vekilin yalanı ortaya çıktı. Teröristlerin Jandarma güvenlik noktasının olduğu bölgede değil, özel güvenlik bölgesinde saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Çömez'in iddia ettiği gibi, Jandarmanın aracı kontrol etmemesi gibi bir durum olmadığı görüldü.

"ZEYTİNLİKLER SATILDI" DEDİ, AKSİNE YENİ ZEYTİNLİKLER EKLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çömez, Edremit'te zeytinliklerin satıldığı yalanını ortaya atmış, Çömez'in 'satıldı' dediği zeytinliklere giden AK Partili İsmail Ok, "Bırakın zeytinliklerin satılmasını tam tersi bu bölgede Vakıflar Genel Müdürlüğü tam 55 bin metrekare yeni zeytinlikler satın almıştır. Bu Körfez bölgesinde 160 bin değil tam 188 bin zeytin ağacı bulunmaktadır." diyerek iddiaları çürütmüştü.

İsmail Ok, Turan Çömez'in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video

"İMARA AÇILDI" DEDİ HALBUKİ CUMHURBAŞKANI HASSAS KORUNACAK BÖLGE İLAN ETTİ

Çömez'in yalanları bununla da sınırlı değildi. Çömez, Marmara Adası Saraylar bölgesinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bir bölgenin imara açıldığını öne sürdü. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi imara açmak bir yana korunacak hassas bölge ilan ettiği öğrenildi.