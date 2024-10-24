Turhan Çömez’in bir yalanı daha elinde patladı! Jandarmayı hedef aldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yalan furyasını bıkmadan sürdürüyor. Daha önce AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Çömez'in infial yaratan yalanlarını tek tek gözler önüne sermişti. Çömez, bugün de TUSAŞ'a yönelik alçak saldırı sonrası bir dizi iddialarda bulundu. Çömez'in, teröristlerin taksinin bagajında ceset varken Jandarma kontrolünden geçtiği iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri noktanın özel güvenlik şirketi tarafından korunduğu, Jandarmanın o noktada görevli olmadığı bildirildi.
YİNE TURHAN ÇÖMEZ YİNE YALAN
İYİ Parti Grup Başkavekili Turhan Çömez, son dönemlerde en çok yalanlanan siyasi isimlerin bşaında geliyor. Çömez'in yalanlarını ilişkin AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok bir video çekerek çürütmüştü.
Çömez'in iddialarının gerçeklerle uzaktan yakından ilişkisi olmadığı gözler önüne serilse de, İYİ Partili vekil bu konudaki ısrarından vazgeçmiyor.
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE JANDARMA VAR
Çömez, PKK tarafından gerçekleştirilen alçak terör saldırısının ardından Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Çömez, TUSAŞ saldırısında güvenlik zafiyetine dair bazı iddialarda bulunurken, Jandarmayı hedef aldı. Çömez, "Taksiciyi öldürüp bagaja koyup Jandarma bölgesine gelmişler. Jandarma hiçbir kimlik kontrolü yapmamış. Uzun namlulu silahlar taksinin içindeyken Jandarma noktasından nasıl geçtiler? AVM'ye gittiğinizde, ben çakarlı araçla gitmeme rağmen aracın bagajı açılıyor. Jandarma noktasında bu taksinin bagajı neden açılmadı?" dedi.
BÖLGEDEKİ GÜVENLİK JANDARMANIN KONTROLÜNDE DEĞİL
Çömez'in açıklamaları ile alçak saldırının gerçekleştiği nokta birlikte değerlendirildiğinde, İYİ Partili vekilin yalanı ortaya çıktı. Teröristlerin Jandarma güvenlik noktasının olduğu bölgede değil, özel güvenlik bölgesinde saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Çömez'in iddia ettiği gibi, Jandarmanın aracı kontrol etmemesi gibi bir durum olmadığı görüldü.
"ZEYTİNLİKLER SATILDI" DEDİ, AKSİNE YENİ ZEYTİNLİKLER EKLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Çömez, Edremit'te zeytinliklerin satıldığı yalanını ortaya atmış, Çömez'in 'satıldı' dediği zeytinliklere giden AK Partili İsmail Ok, "Bırakın zeytinliklerin satılmasını tam tersi bu bölgede Vakıflar Genel Müdürlüğü tam 55 bin metrekare yeni zeytinlikler satın almıştır. Bu Körfez bölgesinde 160 bin değil tam 188 bin zeytin ağacı bulunmaktadır." diyerek iddiaları çürütmüştü.
İsmail Ok, Turan Çömez'in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video
"İMARA AÇILDI" DEDİ HALBUKİ CUMHURBAŞKANI HASSAS KORUNACAK BÖLGE İLAN ETTİ
Çömez'in yalanları bununla da sınırlı değildi. Çömez, Marmara Adası Saraylar bölgesinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bir bölgenin imara açıldığını öne sürdü. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi imara açmak bir yana korunacak hassas bölge ilan ettiği öğrenildi.