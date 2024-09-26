İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez’in yalanlarını tek tek ifşa etti. Yalanlar ve gerçekler temalı bir video çeken Ok, “Turan Çömez’in cumhurbaşkanlığına olan düşmanlığı tamamen devlet düşmanlığına dönüşmüştür.” dedi.