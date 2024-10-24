Türkiye’nin yardım eli Lübnan’da

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası harekete geçerek mazlum halka yardım elini uzattı. Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve AFAD koordinasyonunda gönderilen yüzlerce ton insani yardım, bölgedeki mağdurların en acil ihtiyaçlarını karşıladı. Savaş mağdurlarına umut olan Türkiye, dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi. "Lübnanlı mazlumların yanındayız" diyen Türkiye yaraları sarmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Çatışmaların büyümesiyle birlikte temel gıda, hijyen malzemeleri ve battaniyelerden oluşan yardımları hızla Lübnan'a ulaştıran Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. AFAD, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gönderilen yardım malzemeleri, yerel yetkililerle koordinasyon içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.