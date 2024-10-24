TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 5 şehit son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit düşenlerin defin bilgileri açıklandı. İşte o bilgiler..

1. Hasan Hüseyin Canmaz (Teknisyen) - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

2. Cengiz Coşkun - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

3. Atakan Şahin Erdoğan - Sincan Cimşit Mezarlığına defnedilecektir. Defin zamanı otopsi işlemlerinin bittiği zamana göre belirlenecektir.

4. Zahide Güçlü Ekici - Henüz Defin Yeri ve zamanı kesinleşmemiştir.

5. Murat Arslan(Taksici) - 24.10.2024 tarihinde Öğle namazına müteakip Kahramankazan Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı ardından Kahramankazan Şehitliğine defnedilecektir.