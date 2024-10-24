Türkiye, TUSAŞ şehitlerine veda etti | Video

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolculuklarına uğurlandı.