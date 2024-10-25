Alçak saldırı azmimizi perçinledi

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" teması ile toplanan BRICS 16. Liderler Zirvesi'ne konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen 'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi' temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı öncelikle vurgulamak istiyorum.Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda 'Daha adil bir dünya mümkündür' şiarı ile hareket ediyoruz.Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nden Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve MIKTA'nın da aktif üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASIAN'da ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri toplulukları ile işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir.Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesi ile de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız.Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisi ile mümkün olabilir. Ortadoğu'da akan kan durulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edebiliriz. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aştı. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşıdı.21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum.BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi sırasında gülümseten anlar yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fotoğrafın bir türlü çekilemediğini fark edince, kim eksik diye etrafına bakmaya başladı. Yanında duran Güney Afrika lideri Ramaphosa ise Putin'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz gelmediğini işaret etti. Erdoğan'ın gelmesiyle Ramaphosa ve Putin gülümserken, Çin lideri Şi Cinping'in de onlara katıldığı görüldü. Liderlerin ellerini sıkan Erdoğan'ın yerine geçmesiyle aile fotoğrafı çekildi.