SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan Savunma Sanayii Fuarı’nda net mesaj: Bize geri adım attıramazlar





Yurt dışından güzel İstanbul'umuzu ve SAHA EXPO'yu ziyaret eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii Fuarı'nda net mesaj: Bize geri adım attıramazlar

"ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKARLIKLARINI DAİMA ŞÜKRANLA HATIRLAYACAĞIZ"

Malumunuz önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakârlıklarını daima şükranla hatırlayacağız.

İnancım ve duam odur ki milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum.