Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii Fuarı'nda net mesaj: Bize geri adım attıramazlar
İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdi. Erdoğan "Bize geri adım attırabileceklerini sanan hainlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.” dedi.
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