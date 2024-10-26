Karşıyaka Belediyesi adeta Dallas dizisini geçti! "Belediye Başkanı dönüp biraz belediyedeki çarpıklıklarla ilgilense artık"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, yazılı bir açıklama yaparak, Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan skandalı değerlendirdi. Başkan Köse, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

''Karşıyaka Belediyesinde skandallar bitmiyor. Taciz skandalıyla çalkalanan Belediye Dallas Dizisine döndü. Karşıyaka Belediyesinde skandallar bitmiyor. Karşıyaka Belediye başkanı Behice hanım benim tek seçim vaadim çöpleri temizlemek dedi ancak Karşıyaka çöpten geçilmiyor. Maaşlarını alamayan işçilerin sorunları hala çözülememişken, beş aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar eyleme hazırlanıyor. İşten haksız olarak çıkarılan işçiler hala eylemlerine devam ediyor. Şimdide Karşıyaka Belediyesi taciz ve yasak aşk skandallarıyla çalkalanıyor. Karşıyaka Belediyesi adeta Dallas dizisini geçti. Belediye Başkan yardımcısı ve spor müdürü görevden alındı. Karşıyaka halkı çocuklarını Belediyenin spor birimlerine nasıl gönderecekler şimdi. Devletin kurumuna güven duymayacaklar artık. Belediyenin son zamanlar da yaptığı ihaleleri incelediğimizde, Kadıköy'den, Pendik'ten, Tokat'tan, Aksaray'dan, Konya'dan gelen şirketlerde kaldığını görüyoruz. Anladığımız kadarıyla İzmir de bu ihalelere girecek şirket bulamıyorlar. Bu bize 2 şey düşündürüyor. Birincisi İzmirli şirketler Belediyenin finans yapısına güvenmiyor. İkincisi ise özel ilişkilerle ihale dağıtılıyor. Öyle ya Tokat Turhal dan gelip 2.500.000 TL'lik ihaleyi alan şirketin sahibi, CHP'nin eski belediye başkan adayı. Sayın Belediye Başkanı Behice Hanım, meclis üyemizin mikrofonunu kapattıracağına, antidemokratik tavırla meclisi yöneteceğine, dönüp biraz Belediyedeki çarpıklıklarla ilgilense artık.''