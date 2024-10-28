SON DAKİKA... İngiliz politikacı Galloway’dan dikkat çeken TUSAŞ saldırısı sözleri: Arkasında CIA var!

Türkiye'nin kararlı operasyonları, terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmadı. Köşeye sıkışan terör örgütünün son hedefinde ise ülkemizin en önemli savunma sanayi kuruluşlarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) vardı.
Eli kanlı iki hain, geçtiğimiz çarşamba günü TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine terör saldırısı yaptı. Hainler, dakikalar içerisinde etkisiz hale getirilirken, 5 vatan evladımız şehadete ulaştı. 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
"TUSAŞ SALDIRISININ ARKASINDA CIA VAR"
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik güçlerimiz terör örgütüne ait hedefleri yerle bir ederken İngiliz politikacı George Galloway dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
Birleşik Krallık Eski Avam Kamarası Üyesi Galloway, TUSAŞ'a yönelik saldırının arkasında CIA'nın (Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı) olduğunu açıkladı.
'TUSAŞ saldırısının arkasında CIA var'
ABD, PKK'YI KULLANDI
Türkiye'nin BRICS ile yakınlaşmasının ABD'yi delirttiğine dikkat çeken Galloway, "CIA, PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesinde saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı. Saldırının Başkan Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'ın başkenti Kazan'a gittiği gün yaşandığını hatırlatan Galloway, "BRICS eğer böyle pozitif bir gelişme olmasaydı CIA, Erdoğan'ın uçağının Kazan'a inişinden dakikalar sonra PKK'yı Ankara'nın Kazan ilçesindeki büyük terör saldırısı için kullanmazdı" açıklamasını yaptı.
"BRICS ÜYELİĞİ NATO VE AB'Yİ DELİRTTİ"
Galloway, kendisine ait Youtube kanalında yaptığı yayında şu açıklamaları yaptı: Dakikalar öncesinde Erdoğan, Rusya'nın Kazan şehrine inmişti. Gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasındaki bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS, Dünyayı yeniden şekillendiren bir olgu. Yeni para birimi, az önce banknotu gördüm. BRICS parası ve finansal sistemi, ABD kontrolündeki diktatöryal sistemi bitirecek. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek.