'TUSAŞ saldırısının arkasında CIA var'
eski Avam Kamarası Üyresi İngiliz Siyasetçi George Galloway TUSAŞ saldırısının arkasında CIA olduğunu söyledi. George Galloway, Türkiye'nin BRICS'e yaklaşmasının ABD ve BATI'uı çılgına çevirdiğini belirtti.
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