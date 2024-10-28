Yer gök kırmızı-beyaz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, cumhuriyetin 101. yılı 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde Edirne'den Kars'a coşkuyla kutlanacak. 23 Ekim'de Ankara'da Türk savunma sanayinin gözdesi TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle bazı illerde yapılması planlanan konser ve eğlence programları iptal edilirken, diğer etkinlikler planlandığı gibi yapılacak. Kutlamalar kapsamında başkent Ankara'da geçit töreni gerçekleştirilecek. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirilecek. İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu başta olmak üzere birçok etkinlik icra edilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek ve orada tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evinde gerçekleştirilecek resepsiyona, siyasiler, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde katılımcının iştirak etmesi planlanıyor.29 Ekim'de askerî müzeler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Müzeler şöyle: "Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi, Ereğli/Zonguldak Deniz Müzesi."