37 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında 37 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtında 23, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Paylaşımda, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından TSK ve MİT'in müşterek operasyonlarında aynı gün 47 terör hedefi vurulmuş, 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmişti.24 Ekim'de ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik hava harekâtları düzenlendi ve 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.25 Ekim'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.26 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, 27 Ekim'de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.28 Ekim'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında ise 23 PKK'lı terörist, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 6 günde toplamda 176 terörist etkisiz hale getirildi.