Adalet Bakanlığı’ndan e-duruşma düzenlemesi: Hasta ve yaşlılar evden dinlenecek

Hasta, yaşlı ve engelliler gibi kırılgan grupların mahkemeye gelmeden ifadelerinin alınması için Adalat Bakanlığı'nın çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Sabah'ın ulaştığı bilgilere vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, avukatlara tanınan duruşmalara çevrimiçi katılma imkânının hasta, yaşlı ve engelliler için de sağlanmasını talep etti.TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ise başvuruları işleme alarak konuyu Adalet Bakanlığı'na iletti.Bakanlıktan kısa süre önce komisyona gelen yazıda, hasta, yaşlı ve engelliler gibi kırılgan grupların mahkemeye gelmeden ifadelerinin alınması işleminin gerçekleşmesi için "elektronik yazılıma" ihtiyaç bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik'in "e-Duruşma talebinin değerlendirilmesi" başlıklı maddesinde "Hastalığı, yaşlılığı veya engelliliği sebebiyle mahkemeye bizzat gelmesi durumunda zorluk yaşaması muhtemel olan taraf, tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin talepleri hâlinde öncelikle e-Duruşma Sistemi yoluyla dinlenilmelerine karar verilir" düzenlemesinin yapıldığını anımsattı.Adalet Bakanlığı'nın, "bilgi güvenliğini, kişisel verilerin korunmasını, hizmet kalitesini ve ulusal ve uluslararası standartları sağlamakla" yükümlü olduğuna dikkat çeken bakanlık, "sistemin bu ilkeler doğrultusunda kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir" değerlendirmesini yaptı. Bakanlık şunları kaydetti: "e-Duruşma Sistemi henüz vatandaşlar yönünden aktif olarak kullanılamamaktadır. İlerleyen aşamalarda öncelikle engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hasta vatandaşlar açısından e-Duruşma Sistemi'ni kullanabilmelerine ilişkin Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirme ve çalışmalar devam etmektedir" denildi.