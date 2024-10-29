Bu gurur bir güne sığmaz

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 101'inci gurur yılı. Milli iradenin şehit kanlarıyla yazdığı Kurtuluş Savaşı destanının tacı Cumhuriyet'in ilanı oldu. Bayram gününü beklemeden 2 gündür 7'den 77'ye meydanları dolduran vatandaşlar büyük gurur ve coşku yaşıyor. İşte yurdun dört bir köşesinde sayfalarımıza sığmayan etkinliklerin bazılarından notlar:: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Kutlamaları kapsamında, Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Emaar Akvaryum iş birliğiyle engelli bireyler dalış yaptı. Engelli dalgıçlar, 7 bölgeden oluşan Türkiye haritası şeklinde bir puzzle'ı da su altında birleştirdi. Öte yandan bugün Vatan Caddesi'nde yapılacak kutlamalar sebebiyle saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve caddeye çıkan tüm yollar, uygun noktalardan kapatılacak.Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 43 sporcu Örümcek Ormanları'nda, Türk bayraklarıyla eşsiz sonbahar manzarası ve karla kaplı zirvelerin gölgesinde 14 km'lik parkuru kat etti.İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Oltu ilçesindeki Tortum Gölü üzerinde Türk bayrağı açtı.Kaş ilçesinde, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve 1. Dünya Savaşı'nda Kaş'taki topçu bataryalarında ebediyete göçen 36 şehidimizin anısına denize çelenk bırakıldı. Törenin sonunda, 36 şehidimizin anısına 36 dalgıç Türk bayraklarıyla su yüzüne çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okundu.Havza ilçesinde kasketli yelekli öğrenciler, 101 yıl önce olduğu gibi, Atatürk'ün, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yer aldığı gazete bastırıp, "Yazıyor yazıyor Cumhuriyet'in ilanı yazıyor" diye bağırarak dağıttı.Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, kendilerinin hazırladığı Cumhuriyet'in ilanının yazılı olduğu gazeteleri, "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak dağıttı.Karabük Valiliği önündeki törene gaziler de katıldı.Belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Atık malzemelerle yapılan uçurtmalar yarışmada dereceye girebilmek için yarıştı.Polisler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için, bir kadın polisin tarihi sokaklarda dolaştığı, kente özgü el yazmasına baktığı ve şehirden görüntülerin yer aldığı klip çekti.Bodrum'da lise öğrencileri okul bahçesinde 'Atam' yazılı koreografi yaptı.SABAH