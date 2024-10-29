Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak" ifadesini kullandı. Görgün, çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.