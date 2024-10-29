SON DAKİKA | Külliye’de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarsak ne terör örgütleri ne de onların iplerini tutan ağababaları bizi bölemeyecektir. Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı saldırıların üstesinden gelmeyi başarmış asil bir millettir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl başardıysak bu mücadeleyi de başaracağız. Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur.