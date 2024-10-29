SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Özel Programı'nda tarihi çağrı: İç cepheyi sağlam tutmalıyız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. İç cephenin sağlam tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yüreği bu ülke ve bu millet sevgisi ile çarpan herkese sesleniyorum gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu.