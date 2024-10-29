Son dakika: Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz

Siirt'in Pervari kırsalında güvenlik birimleri tarafından düzenlenen "GÜRZ-24" operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ve "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yaylalarda yaşanan vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Jandarma komandolarımızın Siirt'te PKK'lı teröristleri imha etme anı kamerada



Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleşen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J-SİHA desteği ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlar bölgeye sevk edildi. Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları görev aldı.





TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİ



Jandarmanın gerçekleştirdiği temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin bölgede yürüttüğü faaliyetler de gün yüzüne çıktı. Sözde Botan Eyaleti'nde faaliyet gösteren bu teröristlerin, halkı tehdit ve şantajla erzak ve malzeme temin etmeye zorladığı belirlendi. Güvenlik güçlerine yönelik saldırı planları yaptığı tespit edildi. Yaylalarda yaşayan göçer vatandaşlara yönelik eylemler gerçekleştirme amacı taşıdıkları ortaya çıktı. Ayrıca, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında bir vatandaşıN öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edildi.



BAKAN YERLİKAYA "SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası bir açıklama yaparak, "Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.