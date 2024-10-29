Video Haber Jandarma komandolarımızın Siirt'te PKK'lı teröristleri imha etme anı kamerada
Jandarma komandolarımızın Siirt'te PKK'lı teröristleri imha etme anı kamerada

Jandarma komandolarımızın Siirt'te PKK'lı teröristleri imha etme anı kamerada

29.10.2024 | 11:49

Jandarma Komando timin Siirt'te PKK'lı 2 teröristi imha etme anı kamerada!

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