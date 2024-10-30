Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti’dir

TUSAŞ'A YÖNELİK ALÇAK TERÖR SALDIRISI

Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir saldırı oldu. Bu saldırıda şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 Gökbey'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettik. Yıl sonu gelmeden 2 adet Gökbey'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da 20 Gökbey envantere girecek. TUSAŞ çalışanlarımızı, kalleş terör saldırısına rağmen her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri yüksekti. Gözlerinde adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

"BU CUMHURİYET, KENDİSİNİ BU TOPRAKLARA AİT HİSSEDEN HER BİR FERDİN CUMHURİYETİDİR"

Çatısı altında bulunduğumuz bu aziz meclis, 20 Nisan 1920'de Ankara'da faaliyetlerine başlamış, zaferin ardından 1923'te cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcilerinin onayıyla milletin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet belli bir şahsın zümrenin, belli bir kitlenin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Sağın da solun da cumhuriyetidir. Kendisini bu topraklara ait hisseden her bir ferdin cumhuriyetidir.