Video Haber Başkan Erdoğan: "Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat" | Video

30.10.2024 | 13:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in belli bir şahsın zümrenin, belli bir kitlenin ve etnik kökenin olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cesur çıkışlarıyla daima tarihe istikamet çizen bir lider olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat" dedi.

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