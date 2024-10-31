101’inci yılda 101 topuklu efeden zeybek

İzmir'de Konak Saat Kulesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayında 350 metrelik Türk bayrağı taşındı. Cumhuriyet Meydanı'nda 7'den 70'e vatandaşların katıldığı, kentin birçok noktasından izlenebilen havai fişek gösterisi, İzmirlilere görsel bir şölen yaşattı. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gündoğdu Meydanı'ndaki Murat Boz konseri de İzmirlilerin Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı. Menemen ilçesinde yapılan Cumhuriyet yürüyüşünde de Belediye Başkanı Aydın Pehlivan vatandaşlarla zeybek oynadı. Yürüyüş boyunca yol üstündeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak korteje destek verirken, cumhuriyetin en güzel marşları da hep bir ağızdan söylendi.Marmaris'te cadde ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Aksaz Askeri Bandosu, akşam saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda saat Cumhuriyet konseri verdi. Konserin ardından fener alayı düzenlendi. Motosiklet gruplarının en önde olduğu kortejde 101. yıla özel olarak hazırlanan 101 zeybek gösterisi sergilendi. 101. yıla özel olarak 101 kadın zeybek oynadı. Topuklu efelerin performansı büyük alkış aldı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen Cumhuriyet sevdalıları, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı.Konyaaltı Varyan'tan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan fener alayında, binlerce kişi bir elinde meşaleler diğer elinde 400 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk posterleri de taşıyan vatandaşlar yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Konyaaltı Caddesi tıklım tıklım dolarken, birçok vatandaş da evlerinin balkonundan alkışlarıyla fener alayına katılan vatandaşlara eşlik etti.Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşüne, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını ve coşkularını gösterdi.Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan vatandaşlar, meşaleler ve Türk bayraklarıyla eşliğinde marşlar söyledi. Tütünçiftlik Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nden Ağadere ve Tuğrul Caddesi'nekadar süren yürüyüşe vatandaşlar balkonlardan alkışlarla destek verdi.Düzenlenen fener alayında Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı marşlarla kutladı.Fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.Binlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile cadde ve sokakları kırmızı-beyaza bürüdü.Okuduğuokuduğu şiirle gönüllere dokunan Meryem teyze resepsiyonun onur konuğu oldu. Aksaray'da bir köyde yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde kame-kamera karşısına geçip, ilkokulda ezberlediği şiiri, 55 yıl ra sonra aynı yerde tekrar okuyan 66 yaşındaki Meryem Altın, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafın-tarafından onur konuğu olarak resepsiyonu davet edildi. Çok dan mutlu olduğunu ifade eden Meryem Teyze, "Birçok şeyi unuttum ama o zaman ezberledi-ezberlediğim Cumhuriyet şiirini hiç unutmadım. ğim Çocukları da okulun önünde görünce dayanamadım. Tarladan geliyordum. Çıkıp, ezberlediğim şiiri okudum" dedi. Meryem teyzeyi alnından öpen Vali Kumbuzoğlu, çekilen bir fotoğrafını da kendisine hediye etti.SABAH